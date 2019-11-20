СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-20T10:04:59+03:00

За неделю 4,6 тыс. человек заболели ОРВИ в Липецке и области Фото: Юлия КЛЮЕВА

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За прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, 4,6 тыс. жителей Липецкой области заболели ОРВИ. Из них 75,6% - дети до 14 лет. По данным регионального управления Роспотребнадзора, этот показатель ниже уровня эпидемического порога на 9,4%. В основном, липчане заражаются вирусами парагриппа и аденовирусами. Кстати, случаев заболевания гриппом пока не выявлено.

К 18 ноября в регионе более 36,9% населения сделали прививку от гриппа. Привито более 157 тыс. детей и 267 взрослых. Осложнений после иммунизации не зарегистрировано.

В управлении напоминают, что после прививки на формирование иммунитета к вирусу требуется около 10-14 дней. Лучше всего прививаться со второй половины августа до второй половины ноября. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU