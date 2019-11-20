NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019
Группа НЛМК стала лауреатом 15-го ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект России 2019»
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Он прошел в рамках 25-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2019. В номинации «E-commerce» жюри конкурса назвало победителем интернет-магазин НЛМК.
Конкурс проводится при поддержке Российского Союза поставщиков металлопродукции и журнала «Металлоснабжение и сбыт». Он помогает выявлять лучшие интернет-решения, которые создают новые коммуникации между покупателями и продавцами черных и цветных металлов.
ИСТОЧНИК KP.RU