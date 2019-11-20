2019-11-20T11:15:21+03:00
Общество

NLMK.SHOP стал лучшим интернет-проектом года на Металл-Экспо 2019

Группа НЛМК стала лауреатом 15-го ежегодного конкурса «Лучший интернет-проект России 2019»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Он прошел в рамках 25-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2019. В номинации «E-commerce» жюри конкурса назвало победителем интернет-магазин НЛМК.

Конкурс проводится при поддержке Российского Союза поставщиков металлопродукции и журнала «Металлоснабжение и сбыт». Он помогает выявлять лучшие интернет-решения, которые создают новые коммуникации между покупателями и продавцами черных и цветных металлов.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24