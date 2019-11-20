СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-20T13:06:28+03:00

Ночью в Липецке злодей разорвал банкоматы, но денег там не оказалось Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В ночь с 19 на 20 ноября в одном из магазинов поселка Дачный в Липецке повредили банкоматы. Кто-то подъехал к торговой точке на автомобиле и разбил технику. Сделал он это особым способом. Судя по всему, чтобы не испортить их содержимое. Однако, любителю легкой наживы не повезло. Кассеты с деньгами в банкоматах отсутствовали.

- Злоумышленник в ночное время, предварительно, с целью хищения денежных средств, особым способом повредил банкоматы, - сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции уже ищут злодея, разбившего банкоматы в магазине областного центра.

Ночью в Липецке злодей разнес банкоматы, но денег там не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU