2019-11-20T14:43:38+03:00
Происшествия

32 млн. рублей сняли липецкие мошенники со счета бизнеследи из Узбекистана

Аферистов вычислили при попытке обналичить еще 18 млн
Лия МУРАДЬЯН
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Особо крупное мошенничество раскрыли в городе Грязи Липецкой области. Там жертвой аферистов стала крупная предпринимательница из Узбекистана. Согласно материалам дела, двое безработных узнали о женщине, которая ведет бизнес в России и располагает крупной суммой денег на счетах в разных банках.

Липчане сговорились с подельниками, которых пока не установили, и подделали документы, чтобы обналичить деньги. В августе 2018 года по подложным документам аферисты нашли в Адыгее нотариуса. Он оформил на одного из мошенников нотариальную доверенность на пользование счетами предпринимательницы в банках и кредитных организациях.

Первый раз аферисты обналичили 10 000 000 рублей путем покупки недвижимости в Грязях. Эту сумму они перевели с чужого счета владельцу дома, затем отказались от сделки и им «вернули» деньги, но уже наличными. Затем по подложной доверенности они перевели на свои счета и обналичили еще 22 500 000 рублей и поделили.

Последнюю операцию они пытались провернуть в августе 2019 года, когда собирались снять со счета 18 000 000 рублей. Но чем-то вызвали подозрение работников банка, после чего мошенников задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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