2019-11-20T14:50:08+03:00
Общество

Игорь Артамонов поздравил лучших мам Липецкой области с праздником

25 матерей наградили почетным знаком «Слава Матери»
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Заслуженных матерей сегодня чествуют в областной администрации. С предстоящим всероссийским Днём матери, который отмечается 25 ноября, женщин поздравил глава региона Игорь Артамонов. 25 мам, родивших и воспитавших детей достойными гражданами, награждены почетным знаком Липецкой области «Слава Матери».

Также они получили денежные премии. В 2019 году по инициативе Игоря Артамонова размер премии увеличен с 15 до 50 тысяч рублей. Среди заслуженных мам - медицинские работники, учителя, лаборанты, домохозяйки. Все они воспитывают троих или более детей. Самая большая семья у Валентины Хромых из Лев-Толстовского района, которая воспитывает 18 детей. Ирина Фокина из Лебедянского района вырастила 11 детей, Татьяна Баскакова из Усманского района – 9 детей.

Всего с 2001 года награду получили 457 матерей, воспитавших достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что празднование Дня матери – замечательная возможность для каждого из нас выразить свою благодарность самым дорогим нашему сердцу. «Воспитывать детей, радоваться их успехам - то, ради чего стоит жить. Многие ваши дети прославляют Липецкую землю, большинство выросли трудолюбивыми хорошими людьми. Мы бы хотели, чтобы количество многодетных матерей увеличивалось. Мы будем такие семьи поддерживать», - сказал Игорь Артамонов.

На празднике также были награждены шесть семей – победители и призеры областного конкурса на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей. В ходе праздника лучшие концертные номера в подарок участницам и гостям торжества преподнесли исполнители и творческие коллективы Липецкой областной филармонии.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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