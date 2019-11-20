СЕГОДНЯ 15:47 2019-11-20T15:47:57+03:00

У "СУ-5" отобрали землю на Ленина в Липецке, где хотели построить дом с подземной стоянкой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

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Накануне, 19 ноября, департамент градостроительства и архитектуры Липецка решил прекратил действие разрешения на строительство жилого здания с подземной автостоянкой на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее разрешение выдали в 2011 году ЗАО "Оконные системы-2000". Тогда на участке вырыли котлован и залили фундамент. На этом стройка прекратилась.

В 2015 году объект передали ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой-М". Но смена застройщика никак не повлияла на темпы работ. Все осталось как прежде.

В настоящий момент срок действия аренды на земельный участок прекращен. Так как он находится в федеральной собственности, распоряжаться участком отныне будет Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях.

Напомним, что председателем совета директоров фирмы СУ-5 трест «Липецкстрой-М» является заочно арестованный Михаил Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU