2019-11-20T16:43:44+03:00
Общество

Мэр Липецка назвала фейком слухи о "мусорной реформе" и повышении тарифов

В соцсетях распространяют информацию о новой системе обращения с ТКО [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В соцсетях распространяют информацию о новой системе обращения с ТКОВ соцсетях распространяют информацию о новой системе обращения с ТКОФото: Юлия КЛЮЕВА
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В соцсетях все чаще стала появляться информация о грядущей "мусорной реформе". Интернет-пользователи распространяют сообщения о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. Якобы, услуги по вывозу мусора будут стоить от 116 до 320 рублей в месяц с одного человека, прописанного в квартире или доме. Распространители информации уверяют, что со временем тариф будет только повышаться.

В эту среду, 20 ноября, мэр города Евгения Уваркина опровергла эту информацию. В своем Инстаграме она написала, что Липецк перешел на новую систему обращения с отходами еще 1 июля 2018 года. И пока никаких изменений не предвидится.

скриншот страницы Евгении Уваркиной Фото: Инстаграм.

скриншот страницы Евгении УваркинойФото: Инстаграм.

Напомним, что липчане, проживающие в многоквартирных домах, платят за мусор 83,70 рубля в месяц с человека. В частном секторе - 110,78 рублей. Дли жителей Липецка, а также Липецкого, Хлевенского и Задонского районов за сбор, транспортирование, обработку и размещение ТКО установлен тариф в 492,38 рубля за кубометр отходов. Норматив для людей, проживающих в квартирах - 2,04 кубометра отходов в год. Для жителей частных домов - 2,7 кубометра. Отсюда получается плата с человека в месяц - 2,04 (или 2,7) умножаем на 492,38 и результат делим на 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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