Липчанин на такси украл продуктовые тележки у супремаркета и сдал ломом

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-20T17:18:59+03:00

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На улице Советская в Липецке обворовали супермаркет. На этот раз предметом кражи стал не на товар – пропали железные продуктовые тележки, которые стояли недалеко от входа. По заявлению службы безопасности, всего 17 ноября украли 33 продуктовые тележки.

Воришку вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 41-летний житель Липецка, который во всем сознался. На допросе мужчина рассказал, что приметил тележки на улице, когда ходил за покупками, тогда-то у него и возник дерзкий план.

Мужчина просто нанял грузовое такси по объявлению в Интернете. Когда машина подъехала, он загрузил туда 33 тележки и увез в пункт приема металлолома. Общую стоимость тележек оценили в 108 000 рублей. Теперь за кражу липчанину грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU