2019-11-20T18:26:49+03:00
Происшествия

Рецидивист из Ростова воровал кассы из магазинов в Липецке

Мужчина вламывался в магазины в свободное от работы время [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Вор вламывался в магазины ночьюВор вламывался в магазины ночьюФото: принтскрин видео.
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В Липецке поймали серийного вора-рецидивиста, который промышлял кражей касс из магазинов. Последнее преступление он совершил ночью 17 ноября, когда взломал входную дверь и вытащил кассовый ящик с наличными внутри. Сам аппарат оценили в 5000 рублей. Вора вычислили в тот же день.

Житель Ростова воровал кассы из магазинов в Липецке.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 26-летний мужчина из Ростовской области. При проверке выяснилось, что за плечами у парня множество судимостей за кражи, причем последняя, за которую осудили в Ростове, не погашена.

По данным полиции, последние несколько месяцев парень жил в Липецке и даже работал. Но в свободное от работы время по ночам любил пробираться в магазины и уносить кассовые аппараты. Сейчас его подозревают еще в двух аналогичных кражах в Липецке и проверяют на причастность к другим преступлениям. Парень под стражей, за кражу ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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