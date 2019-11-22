2019-11-22T09:42:13+03:00
Происшествия

Под Липецком перевернулась "Лада-Гранта" с женщиной за рулем

Автоледи получила травму
Юлия КЛЮЕВА
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Автоледи получила травму, понадобилась помощь медиковАвтоледи получила травму, понадобилась помощь медиковФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 409 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 35 человек проигнорировали ремни безопасности. 988 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. 75 машин припарковали в неположенном месте. 12 автомобилей пришлось эвакуировать. Кроме того, произошло 24 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 21 ноября, ДТП случилось на трассе Липецк-Данков в Липецком районе. Там перевернулась "Лада-Гранта". Как оказалось, 40-летняя автоледи не справилась с управлением. По предварительным данным, она превысила скорость, из-за чего и произошла авария. Женщина получила травму. Медики оказали ей помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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