2019-11-22T09:54:35+03:00
Происшествия

Под Липецком рабочий украл 4 строительные плиты

39-летнего мужчину доставили в отдел полиции
Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 21 ноября, в отдел полиции Лебедяни обратился 42-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что с 16 по 21 ноября кто-то украл 4 строительные плиты, которые лежали у его дома по улице Заводской. По данным пресс-службы регионального УМВД России, правоохранители установили личность предполагаемого воришки. Им оказался 39-летний мужчина, рабочий одного из предприятия. Его доставили в отдел полиции. Расследование продолжается.

За прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 5 ранее совершенных преступлений. Например, из магазина в селе Ленино в Липецке неизвестные украли продукты питания. Оказалось, что на преступление пошли двое неработающих липчан - ранее судимый 48-летний мужчина и 38-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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