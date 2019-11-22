Игорь Артамонов: «Усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируем возрождать вместе с Пушкинским музеем»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-22T10:02:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Договоренности о долгосрочном сотрудничестве по возрождению усадебного комплекса Нечаевых-Мальцовых в селе Полибино достигнуты между администрацией Липецкой области и Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Сегодня во время рабочей поездки в Данковский район первоочередные вопросы совместной работы обсудили руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов и директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Гости осмотрели в Полибино дом, старинный парк и другие достопримечательности архитектурного комплекса. Главной из них считается водонапорная башня гиперболоидной конструкции инженера Шухова, приобретенная Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым на промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и смонтированная в усадьбе под непосредственным руководством ее создателя. Кроме того, известный меценат Юрий Нечаев-Мальцов является одним из основателей Пушкинского музея. А его отец Степан Дмитриевич Нечаев в усадебном дворце, который находится недалеко от Куликова поля, создал первый музей, где экспонатами были оружие и снаряжение русских воинов, найденные на поле брани и в его окрестностях.

После экскурсии Игорь Артамонов отметил редкую красоту и историческую значимость усадебного комплекса. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений, – подчеркнул глава региона. – Усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируем возрождать поэтапно вместе с Пушкинским музеем. Будем активно помогать друг другу».

В свою очередь Мария Лошак сказала, что на этой земле соединились очень значимые для наших соотечественников события и люди. «Липецкая область – это большая культура, глубокая история. И места потрясающие, и дороги отличные. Все вместе и при поддержке Министерства культуры России мы сделаем все возможное, чтобы вдохнуть в эту усадьбу новую жизнь».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU