2019-11-22T10:10:36+03:00
Происшествия

Из-за коммунальных аварий несколько улиц Липецка залило водой

14 домов остались без холодной воды
Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 22 ноября, ЛГЭК проводит аварийно-восстановительные работы на двух улицах Липецка. Ранним утром в районе дома №21 по проспекту Победы на трубопроводе произошел порыв. Из-за этого без холодной воды остались жители следующих домов: проспект Победы, 5, 5а, 7, 11, 21, 19А, 25, 27, а также Мичурина 32-42 по четной стороне. Подвоз воды организован по адресам: проспект Победы, 11; улица Неделина, 57 и 59.

Кстати, вода из трубопровода вытекла на проезжую часть улицы Мичурина. Дорогу обработают противогололедными материалами. Как сообщили в пресс-службе Ао "ЛГЭК", от образования наледи также обработают улицу Доватора и Папина. Возле дома №6 по улице Папина тоже произошла утечка.

Коммунальные аварии обещают ликвидировать в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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