Липецкие спецслужбы обезвредили условного террориста, который взял в заложники автобус

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-22T11:25:08+03:00

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Накануне жителей района Сокола обеспокоила активности силовиков в районе автовокзала, куда стянулись люди с оружием, в масках и спецодежде. Как оказалось, это были тактико-специальные учения силовых и правоохранительных ведомств под названием «Циклон-2019». В них принимали участие сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН и ФСО, а также медики и чиновники.

Антитеррористические учения «Циклон-2019» в ЛипецкеФото: Росгвардия.

По легенде учений, в полицию поступило сообщение, что в салоне автобуса и в здании станции «Сокол» заметили подозрительные пакеты, которые оставил не менее подозрительный мужчина.

В Липецке силовики обезвредили условного террориста с заложниками.Учения Циклон-2019 . Видео управления Росгвардии по Липецкой области.

Когда полиция попыталась проверить у него документы, «террорист» открыл огонь, забежал в автобус с людьми, взял пассажиров в «заложники» и сообщил, что автобус «заминирован».

Антитеррористические учения «Циклон-2019» в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Оперативный штаб ввел режим контртеррористической операции. Это правовой режим под руководством ФСБ, который наделяет спецслужбы особыми полномочиями – ограничение движения, проникновения на любой объект и частную собственность и даже временное выселение людей.

Антитеррористические учения «Циклон-2019» в ЛипецкеФото: Росгвардия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгварлии, в ходе оперативно боевых мероприятия условного террориста обезвредили, угрозу «теракта» ликвидировали.

Антитеррористические учения «Циклон-2019» в ЛипецкеФото: Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU