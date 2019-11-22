ДТП с женщиной-пешеходом в Липецке записал регистратор

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-22T12:02:03+03:00

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В Липецке регистратор записал момент наезда на пешехода. Запись аварии, которая произошла еще 17 ноября, появилась накануне. Все случилось в воскресенье днем на улице Катукова.

Липецк 2019.11.17 Сбили женщину.авария произошла на улице Катукова

На записи видно, как женщина переходит дорогу строго по «зебре». Перед пешеходом останавливаются три автомобиля и человек, по всем правилам убедившись, что его пропускают, ступает на проезжую часть.

Женщина успевает пересечь две полосы, по потом зачем-то начинает бежать. Именно в этот момент по крайней левой полосе пролетает белый «Хендай Солярис». Водитель явно неспособен понять, что машины у пешеходного перехода останавливаются не просто так. Раздается глухой удар и женщина в кадре падает на дорогу. Иномарка проезжает еще около 10 метров, прежде чем водитель осознает, что натворил и останавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU