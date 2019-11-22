2019-11-22T13:12:50+03:00
Происшествия

Вооруженные псевдогеи из Липецка ограбили жителя Воронежа после переписки в Интернете

На свидании парня вывезли в безлюдное место и пригрозили пистолетом
Лия МУРАДЬЯН
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Знакомый из Интернета оказался разбойникомЗнакомый из Интернета оказался разбойникомФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Воронежской области раскрыли нападение на местного гея. Жертвой разбой стал 30-летний житель Новоусманского района, которого избили и ограбили трое мужчин.

По версии следствия, мужчина познакомился в Интернете с молодым человеком из Липецка. Какое-то время они переписывались, а затем решили встретиться и договорились о свидании. В оговоренное время парень пришел к дому на улице Ленинградской и стал ждать нового приятеля. Но тот явился не один, а в компании еще двоих друзей.

На гея напали, ударили по голове, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место в районе набережной Авиастроителей. Там на парня наставили пистолет и потребовали деньги и ключи от дома. Получив 2000 рублей и ключи, разбойники повезли жертву к его дому. Из квартиры забрали оставшиеся деньги и документы, после чего сбежали. Общий ущерб имуществу оценили в 5000 рублей.

Злодеев вскоре задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Воронежской области, все трое жители Липецкой области в возрасте от 20 до 31 года, которые жили в Воронеже на съемной квартире. Двое из них уже сидели за наркотики и мошенничества. Старший участник банды отказался давать показания, остальные двое во всем сознались.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 162 – групповой разбой. Сейчас все трое находятся в изоляторе, им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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