2019-11-22T15:06:04+03:00
Происшествия

ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без воды

Из-за коммунальных аварий дороги города залило водой [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без водыЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без водыФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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Этим утром, 22 ноября, в Липецке произошли 2 коммунальные аварии. Порывы выявили на проспекте Победы и на улице Папина. Из-за этого несколько улиц города залило водой – Мичурина, Доватора и Папина.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», компания продолжает устранять аварии. На участках проходят восстановительные работы. Во дворе дома №21 по проспекту Победы утечка произошла на стальной трубе диаметром 300 мм. Слесари заменят поврежденный участок на новый. А на улице Папина специалисты устанавливают степень изношенности водовода.

ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без воды Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без водыФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Напомним, что из-за аварийных работ холодную воду отключили по адресам: проспект Победы, 5, 5а, 7, 11, 19а, 21, 25, 27, Мичурина, 32-42 по четной стороне, Доватора и Юных Натуралистов.

Питьевую воду подвозят к домам №11 по проспекту Победы и к домам №57-59 по улице Неделина, к дома №2 и 4/1 по улице Папина и к дому №7 на Юных Натуралистов.

ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без воды Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ЛГЭК устраняет порывы, из-за которых 4 улицы Липецка остались без водыФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

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