2019-11-22T15:10:55+03:00
Общество

В Липецке могут закрыть кинотеатр, который пустил подростков смотреть фильм «Джокер»

На замдиректора сети завели административное дело
Лия МУРАДЬЯН
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Подростков пустили смотреть "Джокера"Подростков пустили смотреть "Джокера"Фото: кадр из фильма
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В Липецке кинотеатр поплатился за допуск несовершеннолетних на фильм категории 18+. Речь идет о психологическом триллере режиссера Тодда Филлипса «Джокер», который вышел в прокат этой осенью и собрал по всему миру более миллиарда долларов. Фильм содержит сцены насилия и ненормативную лексику, поэтому в российском прокате имеет максимальное ограничение по возрасту.

Но в Липецке несовершеннолетних все же пустили посмотреть фильм «Джокер» в кино. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 30 октября в зал кинотеатра в ТРЦ «Малибу» прошли двое подростков. Они свободно купили билеты в кассе и прошли с ними в кинозал. У проверке также подключились сотрудники управления по делам несовершеннолетних.

В итоге в отношении замдиректора ООО «Киномир-прокат» возбудили административное дело по статье 6.17 КоАП. Виновные должностные лица караются штрафом до 10 000 рублей, юридические – штрафом с конфискацией. Крайняя мера – приостановление деятельности на 30 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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