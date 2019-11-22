2019-11-22T15:41:25+03:00
Общество

Липчанин накопил 177 штрафов от ГИБДД

Приставам Липецка пришлось арестовать автомобиль мужчины, чтобы тот выплатил долг
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин накопил 177 штрафов от ГИБДДЛипчанин накопил 177 штрафов от ГИБДДФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком районном отделе УФССП России находились исполнительные производства в отношении одного должника. Липчанин «накопил» 177 штрафов от ГИБДД и не спешил их оплачивать. В ситуацию пришлось вмешаться судебным приставам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, срок, в который мужчина должен был добровольно погасить задолженность, прошел. Тогда приставы применили к нему меры. Они наложили арест на автомобиль должника.

Липчанин сразу пришел в себя. Не дожидаясь оценки и реализации имущества, он погасил 140 тыс. рублей долга, оплатил исполнительский сбор.

Кстати, на прошлой неделе в Измалковском районе состоялся совместный рейд приставов с сотрудниками администрации и налоговой службы. Во время мероприятия арест наложили на имущество трех должников на сумму 14 тыс. рублей. А одному из липчан предоставили квитанцию с суммой долга в 21 тыс. рублей. По информации пресс-службы, подобные рейды дают положительные результаты по снижению задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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