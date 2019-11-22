2019-11-22T17:29:41+03:00
Общество

Росгвардия проверила, как охраняют школы в Липецкой области

Особое внимание обратили на исправность тревожной сигнализации и работу систем видеонаблюдения
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники Управления Росгвардии по Липецкой области проверяют режим охраны образовательных учреждений региона. По словам замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подполковника полиции Кирилла Сорокина, в регионе зарегистрировано 149 частных охранных организаций. 52 из них владеют лицензией на осуществление охранной деятельности на объектах образования. Частные организации охраняют 137 детсадов, школ и ВУЗов.

В ходе проверки сотрудники Росгвардии обратили внимание на исправность тревожной сигнализации, работу видеокамер и на наличие соответствующей документации. В частности, они проверили соответствие лицензий и документов, которые подтверждают статус частного охранника, их готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Всего в Липецке 1 021 образовательное учреждение. Росгвардия охраняет 833 объекта посредством тревожной кнопки. Она выведена на пункт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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