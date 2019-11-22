2019-11-22T17:50:25+03:00
Происшествия

Липецкий педофил рассылал детям свои обнаженные фото в соцсетях

Одной из жертв маньяка стала 5-летняя девочка соседей
Лия МУРАДЬЯН
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Маньяку грозит 20 летМаньяку грозит 20 летФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке будут судить опасного маньяка, жертвами которого становились маленькие девочки в Интернете. На счету 47-летнего жителя Тербунского района 6 эпизодов действий сексуального и развратного характера, а также изготовление и распространение порнографии среди детей – 132, 135 и 242 статьи УК.

По версии следствия, негодяй несколько месяцев развращал в соцести 5-летнюю девочку. Отправлял ей порнографические картинки и видео, развратные сообщение и свои обнаженные фото. В силу возраста, девочка еще не умела читать и писать, поэтому отправляла маньяку голосовые сообщения, где просила ей не писать. Но мужчина настойчиво продолжал, пока обо всем не узнали родители. Они продолжили общение с педофилом от имени ребенка. В ходе переписки родители с ужасом узнали в опасном извращенце своего соседа.

Уже после задержания выяснилось, что ребенок детсадовского возраста был не единственной жертвой. Тем же путем он донимал в сети еще двух девочек 10 и 12 лет. Их он принуждал фотографироваться голыми и отправлять ему фото, также девочки видели его снимки и порноролики с детьми, которые присылал педофил.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант признал вину и пояснил свои действия «зависимостью». Но эксперты не нашли у него расстройств психики и заключили, что мужчина вменяемый. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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