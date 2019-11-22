Липчанке грозит штраф в миллион рублей за буллинг в Интернете

22 Нояб. 19:43 2019-11-22T19:43:33+03:00

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В Липецкой области расследовали редкий случай буллинга в Интернете. Травлю в сети устроила 31-летняя жительница Задонского района, чтобы очернить 28-летнюю знакомую. Дама с мобильного телефона размещала в публичных беседах в Сети личные данные и фото объекта ненависти и сопровождала ложными, порочащими честь и достоинства сведениями.

В феврале этого года девушка написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело по части 2 статьи 128.1 УК – «публичная клевета». Но доказать преступление оказалось непросто.

Липчанке грозит крупный штраф за клевету в Сети.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Как рассказали в пресс-службе УМВД области, практика расследования дел данной категории достаточно мала, а процесс сбора доказательств является трудоемким и требует много времени. Например, чтобы доказать причастность сплетницы к постам пришлось провести два вида экспертиз – компьютерно-техническую и комплексную портретно-лингвистическую.

Расследование шло почти год, в итоге экспертам удалось собрать все необходимые для суда доказательства. Теперь устроившей травлю женщине грозит штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU