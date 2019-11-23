2019-11-23T16:23:37+03:00
Происшествия

В центре Липецка 4 улицы оказались без воды из-за коммунальной аварии

Произошла утечка на водоводе
Юлия КЛЮЕВА
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В центре Липецка 4 улицы оказались без воды из-за коммунальной аварииВ центре Липецка 4 улицы оказались без воды из-за коммунальной аварииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В эту субботу, 23 ноября, в центре Липецка произошла коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", утечка на водоводе диаметром 150 мм возле дома №14 по улице Коммунальная. На месте работает бригада специалистов.

А пока холодную воду отключили по адресам: улица Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Торговая, 2, 4; Коммунальная, 14, Октябрьская.

Питьевую воду подвозят к домам 16-20 по улице Неделина и к дому №14 по улице Коммунальная.

Напомним, что в минувшую пятницу в областном центре случилось сразу 2 коммунальных аварии, из-за которых затопило несколько улиц. А еще в котельной "Тройка", которая обслуживает 2 жилых дома и 11 организаций, "потух" котел. К счастью, эту проблему удалось оперативно решить и вновь пустить тепло в дома липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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