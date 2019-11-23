СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-23T18:00:45+03:00

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Накануне, 22 ноября, в Липецкую область приехал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Он вместе со своей командой посетил Елец. Появилась информация, что Артемий будет помогать разрабатывать бренд города. Об этом написал на своей странице в Инстаграм глава администрации Ельца Евгений Боровских.

- Решил рассказать немного о встрече с Артемием Лебедевым, - сообщил в соцсети мэр. - Сегодня Артемий и его команда посетили наш город. Да, это было сделано неслучайно. Почему именно наш Елец? По словам Артемия "Это любовь к городу!".

По словам градоначальника, дизайнер будет помогать развивать уже имеющийся туристический потенциал города. При этом он подчеркнул, что развитие туризма происходит вне зависимости от территориально-административных границ. И что в этом вопросе необходима консолидация усилий.

Артемий Лебедев пробыл в Ельце один день. Он прогулялся по городу, осмотрел его достопримечательности. А также поделился фотографиями Ельца в своем инстаграме.

evgeny_borovskih Артемий Лебедев займется разработкой бренда Ельца

ИСТОЧНИК KP.RU