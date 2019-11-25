Игорь Артамонов: «Важно учитывать мнения и желания людей»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-25T09:42:39+03:00

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в XIX съезде партии «Единая Россия», который состоялся в Москве.

На пленарном заседании президент РФ Владимир Путин обозначил основные направления деятельности «Единой России». Главным ориентиром в ее работе должно быть мнение людей о текущей ситуации, их нужды, проблемы, отметил глава государства.

«Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство», - сказал Владимир Путин.

«Владимир Владимирович Путин дал нам мощный посыл. Представители власти должны не править, а служить. Это главный тезис, который проходит через времена, через события – служить людям. Мы продолжим начатый курс, будем вести открытый диалог с жителями. Люди могут напрямую обращаться со своими проблемами на сайты главы администрации области и глав своих районов. Наша задача – заботиться о людях и вовремя реагировать на их проблемы и решать их», - сказал Игорь Артамонов.

На съезде также был представлен новый формат работы общественных приемных партии, где любой желающий может узнать о реализации партийных проектов. Основные направления - благоустройство, дороги, экология, образование - будут продолжены. Со следующего года запускается программа развития сельских территорий. В ее рамках сельские поселения региона ждет масштабное преображение, прокомментировал пленарное заседание председатель областного Совета депутатов Павел Путилин. В работе XIX съезда партии «Единая Россия» принимают участие высшее руководство партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации общественники и журналисты.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистации.

ИСТОЧНИК KP.RU