2019-11-25T09:49:30+03:00
Происшествия

Наркоторговка обокрала магазин в Липецке

Еще одного рецидивиста задержали по «горячим следам»
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу и мошенничествоВ Липецке раскрыли кражу и мошенничествоФото: Лия МУРАДЬЯН
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В выходные в Липецке раскрыли краду из магазина, которая произошла 21 ноября. В этот день обокрали магазин на улице Советской. Воровку вычислили и задержали оперуполномоченные уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, предполагаемой участницей преступления оказалась 44-летняя жительница Липецка.

В ходе проверки личности выяснилось, что дама уже сидела за незаконный оборот наркотиков. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 158 УК. Теперь за кражу ей грозит до двух лет тюрьмы.

Также в городе поймали мошенника. Рецидивист на улице Ленинградской попросил телефон у вышедшего из магазина мужчины. Аферист сказал, что ему нужно срочно позвонить, взял телефон и сбежал. Мошенника задержали по «горячим следам». Им оказался судимый за разбой 28-летний безработный. Ему по статье «мошенничество» грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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