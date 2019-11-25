2019-11-25T10:11:45+03:00
Происшествия

За день в Липецкой области в пожарах погибли два человека

Дома сгорели в Данковском и Долгоруковском районах [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар в Данковском районеПожар в Данковском районеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Два трагических пожара произошли в минувшее воскресенье, 24 ноября, в Липецкой области. Первый случился в селе Еропкино Данковского района. Там на улице Совхозной утром загорелся частный кирпичный дом. Сообщение о пожаре поступило в 8.23 утра. С огнем боролись два отделения пожарных, также на месте работали сотрудники пожарной лаборатории.

Пожар в Данковском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в Данковском районеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 30 м2 и часть чердака. К несчастью, не обошлось без жертв. В пожаре погибла 83-летняя пенсионерка.

Пожар в Данковском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в Данковском районеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Еще один пожар с погибшим человеком случился в селе Стегаловка в Долгоруковском районе. В 19.18 дежурному поступило сообщение, что на улице Больничная горит частный кирпичный дом. Там работали два отделения пожарных и спасателей. Сгорели только постельные принадлежности на площади в 2 метра. В этой же постели скончался 73-летний мужчина.

Причины обоих пожаров выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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