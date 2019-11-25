2019-11-25T10:41:51+03:00
Происшествия

В Липецке водитель разбил иномарку и скрылся, оставив на месте ДТП бампер с номером

«Форд» вылетел со второстепенной в районе ЛТЗ [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла минувшим вечером, 24 ноября, в районе ЛТЗ в Липецке. Там на кольцевой развязке в районе Краснозаводской улицы столкнулись две иномарки. Момент столкновения попал в обзор уличной камеры наблюдения.

Скрылся с места ДТП, оставив бампер с номером .

На записи видно, как черный «Форд» лихо вылетает с примыкающей улицы, где стоит знак «уступи дорогу», и таранит автомобиль «Ниссан Тиида», который двигался по главной. От сильного удара вторая иномарка разворачивается и бьется в столб.

На «Форде» отлетает передний бампер с госномерром. Несмотря на это обстоятельство, а также на наличие камер наблюдения, водитель решает скрыться с места аварии. Он лихо объезжает разбитый «Ниссан» и уносится в сторону ЛТЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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