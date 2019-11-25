2019-11-25T11:28:58+03:00
Общество

В выходные под Липецком пропал 73-летний пенсионер

Пожилой мужчина может быть дезориентирован
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал пенсионерПод Липецком пропал пенсионерФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В выходные в Липецкой области пропал 73-летний пенсионер. В минувшую субботу, 23 ноября, Мизгулин Петр Васильевич ушел из дома в селе Никольское Липецкого района. До сих пор о местонахождении пожилого мужчины ничего не известно. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей, липчанин может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет: серая теплая рубашка, серые штаны, черная куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Петра Мизгулина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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