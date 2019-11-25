Автостанция «Сокол» в Липецке продолжит работать до весны

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-25T12:03:23+03:00

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Автостанцию «Сокол» в Липецке закрывать не собираются. В ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Инстаграм.

Напомним, о закрытии автостанции сообщили в середине месяца в региональном управлении дорог и транспорта. Пригородные и междугородние автобусы планировали отправлять с автовокзала «Липецк» на проспекте Победы. Предполагалось, что водители будут делать промежуточные остановки у Центрального рынка, ж/д вокзала, на улице Баумана и на площади Заводская. Из-за увеличения маршрутов автобусов количество рейсов хотели сократить.

- Оптимизация нужна, - подтвердил Артамонов в соцсети. – Но к решению этого вопроса подошли слишком формально. Вопросы удобства пассажиров должны быть на первом месте.

Губернатор поручил доработать проект. Окончательное решение примут весной.

Инстаграм Игоря АртамоноваФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU