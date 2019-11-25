2019-11-25T14:04:09+03:00
Общество

В четверг в центре Липецка запретят продавать алкоголь

Возле театра драмы состоится митинг
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограничат продажу алкоголяВ Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вновь запретят продавать алкоголь. Но ненадолго. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в четверг, 28 ноября, в областном центре пройдет митинг. Мероприятие состоится в районе театра драмы им. Л.Н. Толстого по адресу: площадь Театральная, 2. Ожидается, что на митинге соберется около 100 человек. Мероприятие стартует в 13.30. Закончится, предварительно, в 15.00.

Напомним, что продавать спиртные напитки запрещено в местах массового скопления граждан во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить алкоголь липчане смогут только спустя 2 часа после окончания митинга. То есть в районе 5 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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