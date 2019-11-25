Из двух ночных пожаров в Липецке эвакуировали 65 человек

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-25T14:31:42+03:00

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В Липецке стали чаще гореть квартиры, машины и контейнерные площадки. Об этом говорят данные городского управления по делам ГО и ЧС, где за неделю, с 18 по 24 ноября, зафиксировали 29 сигналов о пожарах. В ведомстве отметили, что это почти втрое больше, чем на прошлой неделе.

Два последних серьезных пожара в многоквартирных домах были в воскресенье днем и этой ночью, 25 ноября. В первом случае пожар вспыхнул в 20.48 в квартире 9-этажного дома 11/3 на улице Филипченко.

65 жильцов эвакуировали из пожаровФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Второй пожар случился в 4.02 утра в панельной 9-этажке №11 на проспекте Победы. В обоих случаях пришлось эвакуировать людей. Сотрудники МЧС и городские спасатели сработали оперативно. Из дома на Филипченко эвакуировали 25 жильцов, в ночном пожаре на улицу вывели 40 человек.

Мусоропроводы, контейнеры и свалки горели в Липецке каждый день. Всего 8 таких пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU