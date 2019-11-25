2019-11-25T14:50:37+03:00
Общество

В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗ

Проекты принимаются до 7 декабря
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗВ Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продлили конкурс на лучший проект преображения Соборной площади. Авторы могут прислать свои работы до 7 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в конкурсную комиссию поступило недостаточное количество проектов. Поэтому прием заявок решили продлить.

Напомним, состязание объявил Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка. За победу предлагают побороться архитекторам, проектировщикам, членам творческих профсоюзов и всех желающих. Свои работы следует направлять на почту arhkonkurs4820@gmail.com. Лучшие проекты выберут члены жюри. Три работы вынесут на народное голосование.

Тройке финалистов вручат дипломы и сувениры. А победителю также достанется премия. Кроме того, его могут включить в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области.

С положением, извещением и техническим заданием можно ознакомиться по ссылке. По всем вопросам обращаться по телефонам: 23-54-92, 22-60-94 и 23-99-91.

Кстати, в техническом задании был пункт о переносе памятника Ленину с Соборной площади в микрорайон Тракторостроителей. Сейчас этот пункт выделен желтым цветом. Многие липчане удивились такому решению. Многие были и остаются категорически против переноса монумента. Липчане даже создали петицию «Не допустить вынос памятника Ленину с площади Ленина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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