2019-11-25T15:15:26+03:00
Общество

Под Липецком вновь ограничат движение на трассе из-за ремонта на ж/д переезде

В районе станции Телегино организуют реверсивное движение
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области вновь ограничат движение транспорта. На трассе Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов запланированы ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков», на 203 км федеральной автодороги проведут работы по ремонту дорожного покрытия с односторонним разбором переездного настила.

Работы проведут с 26 по 28 ноября в районе станции Телегино. Они будут начинаться в 8 часов утра, а заканчиваться к 5 часам вечера. В этот период для машин оставят лишь одну полосу проезжей части, на которой организуют реверсивное движение.

Напомним, что ремонтные работы в районе станции уже производились в начале ноября. В Федеральном дорожном агентстве просят водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь на вторник в Липецке от 9 до 14 градусов мороза
Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца
Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды
В Липецке девушка в длительном запое «заминировала» пятиэтажку
Под Липецком полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Под Липецком мужчина забил соседа камнем
У липецких держателей вкладов по 127500 рублей на счете
Липчанин обманул государство почти на 1.5 млн. рублей по программе развития села
В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗ
Из двух ночных пожаров в Липецке эвакуировали 65 человек
Пьяный водитель иномарки в Липецке попал под уголовную статью
В четверг в центре Липецка запретят продавать алкоголь
Автостанция «Сокол» в Липецке продолжит работать до весны
В ДТП с тремя иномарками в Липецке пострадала школьница
В выходные под Липецком пропал 73-летний пенсионер