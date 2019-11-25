Под Липецком вновь ограничат движение на трассе из-за ремонта на ж/д переезде

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-25T15:15:26+03:00

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В Липецкой области вновь ограничат движение транспорта. На трассе Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов запланированы ремонтные работы. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков», на 203 км федеральной автодороги проведут работы по ремонту дорожного покрытия с односторонним разбором переездного настила.

Работы проведут с 26 по 28 ноября в районе станции Телегино. Они будут начинаться в 8 часов утра, а заканчиваться к 5 часам вечера. В этот период для машин оставят лишь одну полосу проезжей части, на которой организуют реверсивное движение.

Напомним, что ремонтные работы в районе станции уже производились в начале ноября. В Федеральном дорожном агентстве просят водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU