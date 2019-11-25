2019-11-25T16:20:25+03:00
Происшествия

Липчанин обманул государство почти на 1.5 млн. рублей по программе развития села

Мужчина незаконно получил деньги на строительство жилья
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области УФСБ возбудила уголовное дело о крупном мошенничестве с бюджетными деньгами часть 4 статьи 159.2 УК. По данным прокуратуры, фигурант получил субсидию от государства на строительство дома по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года».

Государственная поддержка распространялась на тех, кто постоянно живет и работает в сельской местности и хочет построить там свое жилье.

Мужчина этим требованиям не соответствовал и собрал липовые документы. Отдал их в Управление капитального строительства, где ему выдали свидетельство на получение субсидии. В итоге мужчина взял у государства почти 1.5 миллиона рублей на строительство жилья.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело о хищении в крупном размере еще расследуется, подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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