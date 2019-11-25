2019-11-25T16:56:31+03:00
Общество

У липецких держателей вкладов по 127500 рублей на счете

Липецкая область заняла 35 место в рейтинге по объему депозитов
Юлия КЛЮЕВА
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На 9% вырос объем банковских вкладов физических лиц в России. Это 2,4 триллиона рублей. На 1 человека, в среднем, приходится 200 тыс. рублей депозитов. Эксперты «Риа Новости» составили рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения. Липецкая область оказалась на 35 строчке по объему депозитов на душу населения.

Согласно исследованию, в среднем у липецких держателей вкладов по 127,5 тыс. рублей на счете – по состоянию на 1 октября. Эта сумма в 4,11 раз больше среднемесячной зарплаты жителей региона. Прирост вкладов за 3 года составил 27,9%. При этом 7,1% банковских вкладов хранятся в валюте.

Кстати, объем депозитов на душу москвичей составляет 822 тыс. рублей. Столица возглавляет рейтинг. На 2 строчке расположился Санкт-Петербург. Его жители хранят во вкладах по 420,6 тыс. рублей. На 3 месте - Магаданская область. Там у держателей вкладов по 317,9 тыс. рублей на счете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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