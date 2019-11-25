2019-11-25T17:19:22+03:00
Происшествия

Под Липецком полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Пожилая женщина страдает потерей памяти [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция нашла в лесу заблудившуюся пенсионеркуПолиция нашла в лесу заблудившуюся пенсионеркуФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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В Липецкой области благополучно закончились поиски 70-летней пенсионерки, которая пропала в Данковском районе. В полицию позвонила дочка пожилой женщины и рассказала, что ее мама страдает от провалов в памяти, а также является инвалидом II группы. Бабушка просто вышла из дому и потерялась.

На улице было холодно, дезориентированная пожилая женщина могла находиться где угодно. На поиски тут же направились сотрудники полиции, силовики, волонтеры и местные жители.

Бабушка едва не умерла Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Бабушка едва не умерлаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Бабушку нашли спустя почти сутки. Ее обнаружили в лесу капитан полиции Владимир Дегтерев и слушатель Воронежского института МВД России Алексей Логинов. Пожилая женщина находилась в нескольких километрах от дома. К тому моменту, когда ее нашла полиции, бабушка уже не могла двигаться и говорить. На место сразу вызвали «скорую помощь». Как позже определили медики, еще час-полтора и пенсионерка могла умереть от переохлаждения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, эту местность не раз обходили местные жители и ничего не нашли, но сотрудники полиции решили еще раз обойти труднопроходимую местность.

– Благодаря упорству, профессионализму, добросовестности и человечности сотрудников полиции жизнь пенсионерки спасена, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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