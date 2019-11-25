Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-25T18:21:14+03:00

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 26 ноября, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Чехова, Невского, 27.

С 10 утра до 5 часов вечера свет отключат в домах №13 и №13А по улице Пушкина. С часа дня до 4 часов вечера свет потухнет по адресам: улицы Малиновая, Ореховая, Жасминовая, Моршанская, 1-20; Физкультурная, 1-17; детский сад №5, школа №54.

В полночь отключат холодную воду жителям улиц Морская, Речная, строение 1, 1, 1а, строение 1/1, 20. Вновь вода появится лишь в 8 часов вечера.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в доме №14 по Универсальному проезду.

С 9.30 утра до полудня воды не будет на улице Кузьминская и Северный Рудник.

Подвоз воды - по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU