Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-25T18:38:31+03:00

Более 50 обращений за неделю поступило в Управление по делам ГО и ЧС Липецка

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На прошлой неделе липецкие спасатели более 50 раз выезжали к месту происшествий. Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, 18 случаев – вскрытие дверей. Причем в двух из них заложниками квартир оказались дети. На секунду мама вышла из квартиры, дверь захлопнулась, а 2-летний малыш остался один. Еще случай - по ту сторону двери остался 11-летний липчанин, долго не отвечавший на звонки родителей. В итоге все закончилось благополучно. Мальчик вышел на связь, отряду был дан «отбой».

Трем запертым пенсионерам пришлось оказывать медицинскую помощь. А за двумя дверьми, вскрытыми в присутствии полицейских, обнаружили умерших жильцов.

Также спасателям поступило 5 сообщений об угрозе взрыва и обнаружении подозрительных предметов. К счастью, все беспокойства оказались ложными.

Кроме того, спасателям пришлось вытаскивать забравшегося в воздуховод котенка. А в выходной в одной из липецких больниц сотрудники Управления снимали кольцо с опухшего пальца пациентки.

ИСТОЧНИК KP.RU