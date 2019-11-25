Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца
На прошлой неделе липецкие спасатели более 50 раз выезжали к месту происшествий. Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, 18 случаев – вскрытие дверей. Причем в двух из них заложниками квартир оказались дети. На секунду мама вышла из квартиры, дверь захлопнулась, а 2-летний малыш остался один. Еще случай - по ту сторону двери остался 11-летний липчанин, долго не отвечавший на звонки родителей. В итоге все закончилось благополучно. Мальчик вышел на связь, отряду был дан «отбой».
Трем запертым пенсионерам пришлось оказывать медицинскую помощь. А за двумя дверьми, вскрытыми в присутствии полицейских, обнаружили умерших жильцов.
Также спасателям поступило 5 сообщений об угрозе взрыва и обнаружении подозрительных предметов. К счастью, все беспокойства оказались ложными.
Кроме того, спасателям пришлось вытаскивать забравшегося в воздуховод котенка. А в выходной в одной из липецких больниц сотрудники Управления снимали кольцо с опухшего пальца пациентки.
ИСТОЧНИК KP.RU