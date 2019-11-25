2019-11-25T19:53:00+03:00
Общество

В ночь на вторник в Липецке от 9 до 14 градусов мороза

К середине недели в городе потеплеет
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
К середине недели в городе потеплеетК середине недели в городе потеплеетФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 9-14 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе от 0 до 5 градусов ниже ноля. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт.ст.

В среду, 27 ноября, в Липецке немного потеплеет. Ночью синоптики обещают до 3 градусов мороза. Днем в областном центре до +1 градуса. Будет облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

Восход солнца в 8.03. Заход в 16.14. Долгота дня составляет лишь 8 часов 11 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липецкие спасатели вскрыли квартиры с трупами, спасли котенка и сняли кольцо с опухшего пальца
Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 5 - без холодной воды
В Липецке девушка в длительном запое «заминировала» пятиэтажку
Под Липецком полицейские спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку
Под Липецком мужчина забил соседа камнем
У липецких держателей вкладов по 127500 рублей на счете
Липчанин обманул государство почти на 1.5 млн. рублей по программе развития села
Под Липецком вновь ограничат движение на трассе из-за ремонта на ж/д переезде
В Липецке продлили конкурс проектов, по которому памятник Ленину перенесут на ЛТЗ
Из двух ночных пожаров в Липецке эвакуировали 65 человек
Пьяный водитель иномарки в Липецке попал под уголовную статью
В четверг в центре Липецка запретят продавать алкоголь
Автостанция «Сокол» в Липецке продолжит работать до весны
В ДТП с тремя иномарками в Липецке пострадала школьница
В выходные под Липецком пропал 73-летний пенсионер