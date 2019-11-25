В ночь на вторник в Липецке от 9 до 14 градусов мороза

СЕГОДНЯ 19:53 2019-11-25T19:53:00+03:00

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Во вторник, 26 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 9-14 градусов мороза.

В светлое время суток в регионе от 0 до 5 градусов ниже ноля. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт.ст.

В среду, 27 ноября, в Липецке немного потеплеет. Ночью синоптики обещают до 3 градусов мороза. Днем в областном центре до +1 градуса. Будет облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт.ст.

Восход солнца в 8.03. Заход в 16.14. Долгота дня составляет лишь 8 часов 11 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU