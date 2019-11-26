2019-11-26T09:27:15+03:00
Происшествия

В Липецке сгорела квартира: жильцов дома эвакуировали

В пожаре пострадал человек
Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 26 ноября, в Липецке случился пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в доме №157/2 по улице Гагарина загорелась квартира на первом этаже.

На месте происшествия работают два пожарно-спасательных отделения. Они эвакуировали людей со второго этажа, установив две трехколенные лестницы. Потушили огонь. С помощью тепловизора спасатели проверяют помещения. Есть пострадавший.

Причину пожара предстоит установить специалистам. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Также спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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