2019-11-26T09:18:16+03:00
Происшествия

Под Липецком злодей пробрался в дом и украл имущество на 5000 рублей

Подозреваемого доставили в отдел полиции
Юлия КЛЮЕВА
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В дом под Липецком залез ворВ дом под Липецком залез ворФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 25 ноября, в отдел полиции Грязинского района обратилась 30-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что 17 числа кто-то пробрался в ее дом, что находится в селе Казинка. Неизвестный украл личное имущество на общую сумму в 5 тыс. рублей. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался неработающий 43-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел. Расследование продолжается.

Кстати, за сутки сотрудники полиции раскрыли одно ранее совершенное преступление. Так, 11 ноября в Липецке у 46-летней женщины украли сотовый телефон. Злодей уже задержан - неработающий 31-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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