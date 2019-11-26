Полиция разыскивает женщин, укравших парфюмерию в магазине Липецка

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-26T09:36:22+03:00

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Несколько недель назад из магазина, расположенного по улице Энергостроителей в Липецке, украли две упаковки парфюмерной продукции. Преступление совершено 13 ноября примерно с 18.30 до 18.45. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемые попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Полиция разыскивает женщин, укравших парфюмерию в магазине ЛипецкаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Так, сотрудники полиции разыскивают двух женщин. Одной на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, славянской внешности. Была одета в куртку черного цвета, шапку такого же цвета, черные брюки, при себе - черная сумка. Вторая женщина также на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, славянской внешности. Была одета в белую куртку с темной окантовкой, на голове - серая шапка, черные брюки, при себе - серая сумка.

Если кто-то узнал этих женщин, либо обладает информацией об обстоятельствах происшествия, полиция просит сообщить по телефонам: 02, 8(4742) 25-91-11, либо в ближайший отдел полиции. Строго конфиденциально.

Внимание, розыск! Женщины украли из магазина в Липецке парфюмерию.

Полиция разыскивает женщин, укравших парфюмерию в магазине ЛипецкаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU