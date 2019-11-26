2019-11-26T09:55:28+03:00
Происшествия

В Липецке "Хендай" сбил подростка на пешеходном переходе

А в Чаплыгинском районе при столкновении "Нивы" и "УАЗа" пострадали люди [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подростка сбили на пешеходном переходеВ Липецке подростка сбили на пешеходном переходеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 357 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей осмелились сесть за руль в нетрезвом состоянии, за что и поплатились. 35 человек во время движения не пристегнулись. 956 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 83 нарушения правил парковки. 7 машин эвакуировали.

В минувший понедельник, 25 ноября, в Липецке на 15 микрорайоне 40-летний мужчиина за рулем "Хендая" сбил 16-летнего подростка. Парень переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Там врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

В тот же день на трассе Чаплыгин-магистраль "Каспий" столкнулись "Шевроле Нива" и "УАЗ". ДТП случилось на перекрестке неравнозначных дорог. Пострадал 53-летний водитель ""Нивы". Его с травмами госпитализировали. Двум пасажирам этой же машины понадобилась помощь медиков. предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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