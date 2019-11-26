2019-11-26T11:44:21+03:00
Общество

В Липецке не станут объединять школы №15 и №32

Информацию подтвердили в мэрии
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке не станут объединять школы №15 и №32В Липецке не станут объединять школы №15 и №32Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Школы №15 и №32 в Липецке не станут объединять. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое решение приняли в администрации города. Информацию подтвердил заместитель главы областного центра Евгений Павлов.

По его словам, вопрос слияния школ рассматривался. Однако, родители были против такого решения. В мэрии проанализировали ситуацию и решили отказаться от этой затеи.

Кстати, в родительских чатах появилась информация, что школу №15 могут закрыть, а наборов в первые классы больше не будет. На встрече с липчанам вице-мэр успокоил родителей - муниципальное задание сформировано, учреждение планирует набирать первоклашек. 10 и 11 классы остаются. Но есть один момент - федеральный государственный образовательный стандарт требует вводить различные профили образования. А в старшие классы ежегодно переходят менее 30 учеников. Из-за этого не получается создать все необходимые профили. Поэтому в следующем году к этому вопросу еще вернутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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