2019-11-26T12:07:30+03:00
Общество

На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом году

По данным Липецкстата, жители Липецка и области за 9 месяцев получили почти 320 млн. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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На 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом годуНа 8,7% выросли денежные доходы липчан в этом годуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Денежные доходы населения Липецкой области за январь-сентябрь 2019 года увеличились на 8,7%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным пресс-службы Липецкстата, доходы липчан составили 319 840 млн. рублей. Это по 31 064 рубля на человека в месяц. В расчете на душу населения доходы в месяц увелились на 9,3%.

Потребительские расходы составили 267 422 млн. рублей. Этот показатель также больше аналогичного периода 2018 года на 7,6%. В месяц липчане тратят по 25 973 рубля - на 8,1% больше, чем в прошлом году. В основном - на покупку товаров и оплату услуг. Так, на потребительские расходы за 9 месяцев этого года липчане потратили 83,6% всех доходов. При этом доля потребительских расходов уменьшилась на 0,9%.

Реальные доходы липчан, по данным Липецкстата, увеличились на 3% относительно января-сентября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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