В Липецке из забитого колодца вытащили целый ковш салфеток с фекалиями

СЕГОДНЯ 12:46 2019-11-26T12:46:37+03:00

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В этот вторник, 26 ноября, специалисты службы водоотведения ЛГЭК устранили крупный засор канализационной сети в 29 микрорайоне Липецка. Рабочие прочистили колодец от отходов липчан в районе дома №2 по улице Коцаря. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, забилась труба диаметром 300 мм. Она забилась настолько, что все содержимое стало выливаться наружу. По словам опытных работников, не каждому дано так засорить трубу. В итоге из колодца извлекли целый тракторный ковш влажных салфеток и тряпок - 1 кубометр.

Специалисты ЛГЭКа выгребают отходы липчан из канализацииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Только за прошедшую неделю в компанию поступило 215 заявок на засоры. Это более 30 обращений в сутки. За 10 месяцев специалисты устранили более 7 тыс. засоров в канализации. ЛГЭК просит липчан не выбрасывать в систему водоотведения все, что лежит под рукой. Все это в итоге выйдет наружу, а горожанам придется страдать от зловония. Кстати, чаще всего всякий мусор выбрасывают в туалеты жители районов Тракторостроителей и НЛМК.

Специалисты ЛГЭКа выгребают отходы липчан из канализацииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU