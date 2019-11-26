Пьяный липчанин на угнанной машине зацепил 3 припаркованных автомобиля

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-26T13:22:29+03:00

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Накануне, 25 ноября, в отдел полиции Липецка обратился мастер одной из организаций города. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал автомобиль, который принадлежит компании.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские незамедлительно прибыли на место преступления. Они установили личность подозреваемого и по "горячим следам" задержали его. Угонщиком оказался 39-летний бывший сотрудник организации. Он пояснил, что несколько лет назад работа водителем в компании, поэтому знал, где в машине хранят ключи.

Злодей проехал на чужом автомобиле несколько метров, при этом зацепил 3 припаркованных автомобиля, а после его задержали. Горе-водитель был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортным средством без цели хищения".

ИСТОЧНИК KP.RU