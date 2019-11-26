Липчанин украл у москвичей 546000 рублей и спрятал их в гаражах

СЕГОДНЯ 15:40 2019-11-26T15:40:04+03:00

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В прошедший понедельник, 25 ноября, в отдел полиции №4 по Липецку обратилась 52-летняя жительница Москвы. По ее словам, она вместе с семьей приехала в один из липецких автосалонов, чтобы купить сыну машину. Выбрав модель, они стали ждать, когда оформят документы. В это время сын заявительницы решил посмотреть другие автомобили. В одной из машин он случайно оставил портмоне, в котором было 546 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемый преступник уже задержан. Им оказался 45-летний липчанин. Мужчина рассказал, что в тот день приехал на автомойку, что находится рядом с салоном. Пока машину мыли, он решил посмотреть автомобили. В одном из них он и обнаружил кошелек, который затем спрятал неподалеку - в гаражах.

Подозреваемый во всем признался. Деньги вернулись потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU