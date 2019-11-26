2019-11-26T16:30:13+03:00
Общество

В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботник

Евгения Уваркина решила проверить, нужна ли зона отдыха липчанам [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботникВ Липецке благоустроят парк Молодежный, если горожане придут на субботникФото: принтскрин видео.
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Мэр Липецка Евгения Уваркина пригласила жителей новых микрорайонов на субботник. Массовая уборка запланирована на эту субботу, 30 ноября, в парке Молодежный. Мероприятие стартует в 10 часов утра. Сбор на нижнем ярусе парковки ТРЦ "Ривьера" со стороны парка. Необходимый инвентарь раздадут сотрудники управления Октябрьским округом Липецка.

По словам главы города, в следующем году на территории парка хотят оборудовать зоны барбекю. Правда, есть одно небольшое условие. По мнению Уваркиной, если парк нужен липчанам, то они придут на субботник и помогут расчистить территорию от мусора. Если же на уборке будет немного жителей, тогда власти подумают, облагораживать парк или нет.

- Цель – не только навести порядок, но и показать, что судьба территории небезразлична горожанам, - написала Евгения Уваркина в своем Инстаграм. - Благоустройство, которое мы планируем на следующий год, будет возможно, только если мы увидим заинтересованность липчан.

Правда, такой подход к делу липчане не оценили. Некоторые интернет-пользователи согласились, что на субботники выходить нужно. Но то, что людям поставили условие, горожанам очень не понравилось.

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В Липецке благоустроят Молодежный парк, если горожане придут на субботник
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ИСТОЧНИК KP.RU

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